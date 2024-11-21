Bucaspor kaderini çizecek

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta transfer yasağına rağmen zirve yarışında yer alan Bucaspor 1928, devre arasına kadar direkt rakipleriyle karşılaşacak. Cumartesi günü Play-Off'u zorlayan, ligin güçlü kadrolarından birine sahip olan Vanspor Futbol Kulübü'nü konuk edecek olan sarı-lacivertliler, daha sonra Play-Off hattı içindeki Elazığspor, Menemen Futbol Kulübü ve 68 Aksarayspor ile kozlarını paylaşacak, galibiyet kovalayacak.

HEDEFİNİ BELİRLEYECEK

Alacağı sonuçlara göre ikinci yarı hedefini belirleyecek Bucaspor 1928, transfer yasağının kaldırılması ile ilgili de aksiyon alacak. İzmir ekibi, sezonun ilk devresini şampiyonluk yarışına yakın noktada bitirirse transfer tahtasını açma adına girişimlerini hızlandıracak. Aksi durumda eldeki oyuncularla sezonu tamamlama yoluna gidecek. Fırtına'da cumartesi günü oynanacak karşılaşmada Şerif, Yılmaz ve Zeki sakatlıkları, santrafor Selahattin kart cezası, kanat oyuncusu Sefa Yılmaz da özel izni sebebiyle kadroya yer alamayacak.