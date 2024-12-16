Buca lidere teslim

NESINE 2. Lig Kırmızı Grup'un 16. haftasında Bucaspor 1928, deplasmanda lider 68 Aksaray Belediyespor'a 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla son 4 maçından galibiyet çıkaramayan Fırtına, Play-Off hattından çıkmaktan kurtulamadı. Ev sahibi ekipte Abdullah 35. dakikada takımını öne geçirdi. 45'te Zeki İzmir ekibine beraberliği getiren golü attı ve ilk yarı 1-1 eşitlikle tamamlandı. 74'te oyuna sonradan giren Şahin, Aksaray adına skoru 2-1'e getiren golü ağlara yolladı. 90. dakikada Aksaray'dan Abdurrahman ve Bucaspor'dan Osman kırmızı kartla oyundan atıldı.