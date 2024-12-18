ZİRAAT Türkiye Kupası 5. Turu'nda yarın Göztepe'yi konuk edecek Bucaspor 1928, İzmir derbisi öncesi resmi sosyal medya hesaplarından sarı-kırmızılı ekibe karşı imalı bir bir gönderi yayınladı. Sarı-lacivertliler, 2012-13 sezonunda Buca'nın, sarı-kırmızılıları 3-0 yendiği maçın görüntülerini paylaştı. Görüntülerin yer aldığı gönderinin altına açıklama olarak da, "Maziyi çabuk unutmuşsun, ligler değişir, fikstür değişir, Bucaspor'un büyüklüğü değişmez. Haydi büyük Bucaspor taraftarı. Perşembe günü saat 20.00'de hep beraber Arena'ya" yazarak taraftarlarını Yeni Buca Stadı'na davet etti