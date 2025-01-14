Buca’da Üzümcü umutlu

BUCASPOR 1928'in yeni teknik direktörü Tuna Üzümcü, yeni sezonun başlamasına az bir süre kala sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla camiaya seslendi. Buca'ya gelmekte mutluluk duyduğunu belirten genç çalıştırıcı, taraftardan sabır ve destek isterken, "Değerli Bucaspor 1928 Camiası, göreve başlamaktan gurur duyuyorum. Bu görevi üstlenirken, takımımızı daha üst seviyelere taşımak ve başarıya ulaştırmak için ekibim ile birlikte azim ve kararlılıkla çalışacağımızı belirtirim" dedi.

FUTBOLCULARIMIZI GELİŞTİRECEĞİZ

Üzümcü, "Bu yolda, oyuncularımızın yeteneklerini en üst düzeye çıkaracak, genç yeteneklere fırsatlar tanıyacak ve takım ruhunu her zaman ön planda tutarak hareket edeceğiz. Futbolcularımızın hem fiziksel hem de mental olarak en iyi formda olmalarını sağlamak en büyük önceliğimiz. Taraftarlarımızın sabrı, coşkulu desteği bizlerin ve oyuncularımızın sahadaki performansına ekstra katkı sağlayacaktır" dedi.