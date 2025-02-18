Bucaspor 1928 seriye bağladı

NESİNE 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta önceki hafta evinde Serik Belediyespor'u 90'ıncı dakikada attığı golle 1-0 yenerek çıkışa geçen Bucaspor 1928, sonuncu Giresunspor'u da deplasmanda 2-1 mağlup edip seri yakaladı. Aldığı 9 puan silme cezasıyla erken havlu atan genç rakibi önünde oldukça zorlandığı karşılaşmayı bu defa 89'uncu dakikada Cebrail'in golüyle kazanan sarı-lacivertliler, Play-Off yolunda umutlarını artırdı. Puanını 35 yapıp 7'nci sıraya yükselen Bucaspor 1928, 6'ncı Beyoğlu Yeni Çarşıspor'u 5 puan geriden takip etti. Teknik Direktör Tuna Üzümcü, son dakika golleriyle gelen galibiyetlerin kendileri adına çok önemli olduğunu vurgularken, kazanmanın verdiği özgüvenle takımın moral olarak iyi bir seviyeye geleceğini ifade etti.