Bucaspor 1928 fena dağıldı

NESİNE 2. Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Bucaspor 1928, direkt rakiplerinden olan Vanspor FK'ya deplasmanda farklı mağlup oldu: 4-0. Hafta içi mesaisinde de Karacabey Belediyespor'a mağlup olan sarı-lacivertliler üst üste ikinci yenilgisini aldı. İzmir temsilcisi, Play-Off hattının sekiz puan gerisine düştü. Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip, 10. dakikada Okan Eken ve 14'te Eyüp Akcan'ın golleriyle 2-0'ı buldu. 37'de Hasan Bilal aradaki farkı üçe çıkaran isim oldu. 58'de yeniden sahneye çıkan Okan Eken kendisinin iki takımını dördüncü golünü attı: 4-0. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Van FK müsabakayı 4-0 kazandı.