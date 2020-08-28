Denizlispor temkinli

Yukatel Denizlispor Kulüp Başkanı Ali Çetin, 4-5 nokta transfer daha yapmak istediklerini söyledi. Kaleci, kanat, forvet, stoper ve orta sahaya takviyelerinin şart olduğunu kaydeden başkan Çetin, hedeflerini orta sıralar olduğunu ve yeni teknik adam Robert Prosenecki'nin azimli ve mücadeleci ruhunu takıma da yansıtacağına inandığını söyledi. 'Kendi adımıza transferde temkinli gidiyoruz' diyen Çetin, mali yükümlülüklerden dert yandı.

"VERGİ YÜKÜMÜZ ÇOK FAZLA"

Başkan Çetin, "Vergi olarak da bu yıl çok fazla yükümüz var. Bizi maddi anlamda zorlamayacak mütevazi bir takım kurmayı hedefliyoruz. Zaten iskelet kadroda fazla değişiklik yapmadık. Futbolculara da ödemelerimizi zamanında yapabilecek şekilde, harcama yapmaktayız. İnşallah geçen sezondan daha iyi bir Denizlispor olacak diye düşünüyor ve bunun için çabalıyoruz. Çünkü yeni sezonda bazen haftada 2, bazen 15 günde 3 maç olacak. Derin bir kadrosu olmayan takımlar zorlanır" diye konuştu.

SEBAHATTİN ALP