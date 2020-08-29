Altyapı hamlesi

Yukatel Denizlispor'da, İbrahim Gonca ile yolların ayrılmasının ardından altyapı koordinatörlük görevine 3 yıl aradan sonra yeniden getirilen Kudret Iştın hedeflerini Yeni Asır'a anlattı. Daha önce yeşil siyahlı kulüpte 2015-2017 yılları arası 2 sezon altyapı koordinanörlüğü görevinde bulunan Iştın, sosyal medya hesabından göreve başladığına dair paylaşımda bulunurken, "Yarım kalan sevdalar aşk olursa devam eder. Bu günden itibaren sevdamızı yüceltmek için Yukatel Denizlispor alt yapısında görevime başlamış bulunmaktayım" notunu yazdı. Göreve geldikten sonra ilk olarak ekibini kuran Iştın, daha çok Denizli'nin gençlerinin oynaması için gayret göstereceklerini söyledi. Altyapının tekrar canlanması için ekibiyle birlikte kolları sıvadıklarını belirten Iştın, Telekomspor ile Yeşilköyspor'u pilot takım olarak belirlediklerini söyledi. Öte yandan scout ekibinin başına Kenan Atik getirildi.

SEBAHATTİN ALP