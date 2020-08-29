Horoz 3 koldan

Süper Lig'de yeni sezon öncesi takviye arayışlarını sürdüren Yukatel Denizlispor, üç koldan hareket ediyor. Horoz, '1' numaları mevki için İngiltere Championship ekiplerinden Nottingham Forest'ta forma giyen Romanyalı file bekçisi Costel Pantilimon'u gündemine aldı. Aytemiz Alanyaspor'dan eski file bekçisi Cenk Gönen'i transfer eden Denizlispor, geçen sezonu Güney Kıbrıs Ligi takımlarından Omonoia Lefkoşa'da kiralık olarak geçiren Pantilimon'a da kanca attı. Kaleye bir deneyimli eldiven daha almak isteyen Ege ekibinin, Rumen file bekçisine resmi teklifi yaptığı ve büyük ölçüde anlaşma sağladığı kaydedildi.



STOPERE TANIDIK İSİM

Kariyerinde Aerostar, Politehnica Timisoara, Manchester City, Sunderland, Watford, Deportivo La Coruna ve Omonoia Lefkoşa gibi kulüplerde görev yapan 33 yaşındaki kaleci Pantilimon, 27 kez de Romanya Milli Takımı kalesini korudu. Denizlispor, stopere tanıdık bir isim alıyor. Beşiktaş'la yollarını ayırmaya hazırlanan Enzo Roco için girişimler başlatıldı. 28 yaşındaki Şilili stoper, Cruz Azul'dan geldiği Beşiktaş'ta iki sezondur

ÖN LİBERO DA ŞİLİLİ OLACAK

Horoz'un ön libero adayı Şilili Esteban Pavez. Horoz'un anlaştığı Sagal'ın vatandaşı olan Pavez, son olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nde Al-Nasr formasını giydi. Colo Colo, Rangers Talca, CD Arica, Union Temuco, Atletico PR ve Al Nasr'da oynayan 30 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu, kariyerinde 230 maçta oynadı, 14 gol attı, 8 de asist yaptı. Pavez, geçen sezon Al-Nasr'da 18 mücadelede 2 gol attı.

SEBAHATTİN ALP