  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Denizlispor Denizlispor’da işlem tamam

Denizlispor’da işlem tamam

Horoz, ’ta oynayan Romanyalı file bekçisi Pantilimon’la prensipte anlaştı.

Denizlispor’da işlem tamam
Giriş Tarihi: 30.8.2020

SÜPER Lig'de yeni sezon öncesi kaleye takviye arayışlarını sürdüren Yukatel Denizlispor, İngiltere Championship ekiplerinden Nottingham Forest'ta forma giyen Romanyalı file bekçisi Costel Pantilimon'la her konuda anlaşma sağladı. Aytemiz Alanyaspor'dan eski file bekçisi Cenk Gönen'i transfer eden Horoz, geçen sezonu Güney Kıbrıs Ligi takımlarından Omonoia Lefkoşa'da kiralık olarak geçiren Costal Pantilimon'la kadrosunu güçlendirdi. Kaleye bir deneyimli eldiven daha alan yeşilsiyahlılar, hafta içinde Denizli'ye gelecek Rumen file bekçisiyle sözleşme imzalayacak. Kariyerinde Politehnica Timisoara, M.City, Sunderland, Watford, Deportivo gibi kulüplerde görev yapan 33 yaşındaki kaleci, 27 kez de Romanya Milli Takımı kalesini korudu.

SAGAL RÜZGARI
Transferde Şilili sol kanat oyuncusu Angelo Sagal ile anlaşan Denizlispor, futbolcuyu kente imzaya bekliyor. Yıldız oyuncunun transferi, taraftarları heyecanlandırdı.

SEBAHATTİN ALP

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Denizlispor’da işlem tamam haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA