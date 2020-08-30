Denizlispor’da işlem tamam

SÜPER Lig'de yeni sezon öncesi kaleye takviye arayışlarını sürdüren Yukatel Denizlispor, İngiltere Championship ekiplerinden Nottingham Forest'ta forma giyen Romanyalı file bekçisi Costel Pantilimon'la her konuda anlaşma sağladı. Aytemiz Alanyaspor'dan eski file bekçisi Cenk Gönen'i transfer eden Horoz, geçen sezonu Güney Kıbrıs Ligi takımlarından Omonoia Lefkoşa'da kiralık olarak geçiren Costal Pantilimon'la kadrosunu güçlendirdi. Kaleye bir deneyimli eldiven daha alan yeşilsiyahlılar, hafta içinde Denizli'ye gelecek Rumen file bekçisiyle sözleşme imzalayacak. Kariyerinde Politehnica Timisoara, M.City, Sunderland, Watford, Deportivo gibi kulüplerde görev yapan 33 yaşındaki kaleci, 27 kez de Romanya Milli Takımı kalesini korudu.

SAGAL RÜZGARI

Transferde Şilili sol kanat oyuncusu Angelo Sagal ile anlaşan Denizlispor, futbolcuyu kente imzaya bekliyor. Yıldız oyuncunun transferi, taraftarları heyecanlandırdı.

SEBAHATTİN ALP