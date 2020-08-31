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Haberler Denizlispor Horoz’un gözdesi

Horoz’un gözdesi

Horoz’un gözdesi
Giriş Tarihi: 31.8.2020

SÜPER Lig'de sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren yönetim, kaleci takviyesinden sonra savunmaya da takviye yapmak için çalışmalara başladı. Geçtiğimiz gün Nottingham Forest forması giyen Romanyalı file bekçisi Pantilimon ile prensip anlaşmasına varan yönetim takıma da bir stoper kazandıracak. Yeşilsiyahlı yönetim, Caen forması giyen Haiti uyruklu Fransız stoper Romain Genevois için çalışmalara başladı. 32 yaşındaki futbolcu için girişimlere başlayan yönetim, boşa çıkan oyuncu için bonservis bedeli ödemeyecek. Genevois için çalışmalarına hız veren yönetim, Fransa'dan talipleri olan tecrübeli savunmacı ile yaptığı ilk görüşmelerden olumlu sinyaller aldı.

G.ANTEP FK'YA MAĞLUP OLDULAR
BU arada yeni sezon hazırlıklarını Afyon'da sürdüren Denizlispor, Gaziantep FK ile oynadığı hazırlık karşılaşmasını 3-2 kaybetti. Horoz'un golleri Murawski ve Alihan'dan geldi.

SEBAHATTİN ALP

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