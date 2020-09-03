Denizli’de yeni iddia şirketleşme

Yukatel Denizlispor'da 10 Eylül'de gerçekleşecek olağanüstü genel kurulda kulübün şirketleşeceği iddia edildi. Borç yükünün ağır olması nedeniyle kentin ileri gelenlerinin kulübün şirket statüsü kazanması için çalışma başlattığı ifade edildi. Başkan Ali Çetin, bazı iş adamlarıyla toplantılar gerçekleştirildiği ve Denizlispor'un çok ortaklı bir şirket haline getirileceği vurgulandı. Ortak sayısının 15'ten az olmayacağı bu formülün yanı sıra 5 ortaklı ikinci bir formül üzerinde de durulduğu öne sürüldü. Camia her iki planlamaya da sıcak bakıyor.