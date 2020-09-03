Horoz harekatı

Yukatel Denizlispor, transferde bombayı patlatıyor. Transfer döneminde son olarak Şilili sol kanat oyuncusu Angelo Sagal'ı renklerine bağlayan, Romanyalı kaleci Costel Pantilimon'la prensipte anlaşan Horozlar, Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'de forma giyen Neven Subotic'i transfer etmek için girişimlere başladı. Denizlispor'un Alman ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen kulübüne veda eden 31 yaşındaki Sırp stopere teklif yaptığı belirtildi. Yıldız oyuncuyla masaya oturan yönetimin anlaşma zemini aradığı kaydedildi.



PROSİNECKİ ÇOK İSTİYOR

Teknik direktör Prosinecki'nin tecrü-beli defans oyuncusunu kadroda gör-mek istediği ifade edildi. Geçen sezon 23 maça çıkan Subotic, 1 gol attı. Almanya'daki kariyerine Mainz ile başlayan ve daha sonra B.Dortmund'a transfer olan Subotic, burada 263 maçta oynadı 18 gol attı. Sırp sto-per, Dortmund'da 2 Alman-ya Ligi, 2 kupa ve 2 Süper Kupa şampiyonlukları yaşayıp efsane oldu. Yaşadığı sakatlık-lar nedeniyle Dortmund'dan ayrılmak zorunda kalan Subotic sonrasında St.Etienne ve Union Berlin formalarını giydi.

SEBAHATTİN ALP