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Denizlispor'da şoku

Denizlispor, 'yu BtcTurk 'a kaptırdı. Resmi sözleşme imzalayan 28 yaşındaki sağ bek yeni takımının kampına katıldı.

Denizlispor'da Zeki Yavru şoku

DHA

04.09.2020, 13:32 Güncelleme Tarihi: 04.09.2020,13:36

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor sağ beki Zeki Yavru'yu BtcTurk Yeni Malatyaspor'a kaptırdı. İç transferde Mustafa Yumlu, Oğuz Yılmaz, Recep Niyaz ve Hugo Rodallega ile sözleşme imzalayan yeşil-siyahlılar, Zeki'yi ikna edemedi. Oyuncuyla uzun süren pazarlıklara rağmen anlaşma sağlanamadı ve Zeki rotayı Yeni Malatyaspor'a kırdı. Sarı-kırmızılılarla resmi sözleşme imzalayan 28 yaşındaki sağ bek yeni takımının kampına katıldı.

Zeki'den sonuç alamayan Denizlispor'un elinde tek sağ bek Lopes kaldı. Yönetimin Lopes'le rekabet edebilecek bir bek alacağı ifade edildi. Dış transferde ise son olarak Şilili kanat oyuncusu Sagal'a imza attıran kurmayların Almanya'nın Union Berlin takımında forma giyen 31 yaşındaki stoper Neven Subotic ve İngiltere Championship ekiplerinden Nottingham Forest'ta forma giyen Rumen kaleci 33 yaşındaki Costel Pantilimon'la her konuda anlaşma sağladığı bildirildi.

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