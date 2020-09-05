Denizlispor 3 transfer daha yapacak

Süper Lig'de transferde son olarak Nottingham Forest'tan kaleci Costel Pantilimon ile sözleşme imzalayan Denizlispor'a Başkan Ali Çetin'den müjde geldi. Takviye çalışmalarının sürdüğünü belirten Çetin, 3 oyuncuyu daha kadrolarına dahil edeceklerini söyledi. Şu ana kadar 5 futbolcuya imza attırdıklarını söyleyen Çetin, "Sagal, Bakalorz, Cenk, Mesanovic ve Pantilimon'u renklerimize bağladık. Kaliteli transferler gerçekleştirdik, devamı gelecek" dedi.



Transfer döneminde çok titiz davrandıklarını da sözlerine ekleyen Ali Çetin şu şekilde sözlerini sürdürdü:



"Takımda direkt forma giyebilecek 5 oyuncuyu kadromuza dahil ettik. Transfer çalışmalarımız devam ediyor. 3 transfer daha yaparak kadromuzu güçlendirmek istiyoruz. İnce eleyip sık dokuyoruz. Hata yapma lüksümüz yok. Bu sezon çok daha iyi bir Denizlispor izleteceğiz." Yeşil-siyahlılar 2020-2021 sezonun ilk maçında gelecek hafta cumartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda Göztepe ile kozlarını paylaşacak.

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