Takviyelerimiz devam edecek!

Yukatel Denizlispor Başkanı Ali Çetin, transferler hakkında konuştu. Costel Pantilimon'a 'Hoşgeldin' diyen başkan Çetin, "Uzun boylu olduğu için ona özel forma yaptıracağız artık" diye takıldı. Çetin, "Transferler devam ediyor. Basında çıkan bazı isimler var. Netleşmeden bilgi vermek iyi olmaz. 3 oyuncu daha almamız lazım. Stoper, kenar ve orta sahaya 3 futbolcu alacağız. İnşallah başarırız şirketleşmeyi. Zamana yaymak gerekli, 3-5 ayda olacak bir şey değil. Ancak gelecek sezona yetişebilir. İstanbul'daki Denizlili işadamları ile maddi destek amaçlı görüştük. Yeni sezon bütçemiz ortalama 125 milyon TL civarında. Geçmiş dönemlerden vergi borçlarımız var. Allah yardımcımız olsun. Yayıncı kuruluştan yeni sezon için 1 kuruş almadık" dedi.