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’da hedef Subotic

Denizlispor’da hedef Subotic
Giriş Tarihi: 7.9.2020

DENİZLİSPOR dünyaca ünlü Sırp yıldız Neven Subotic'i renklerine bağlamak üzere. Yönetimin bugün veya yarın prensip anlaşmasına vardığı oyuncuyla imza atacağı öğrenildi. Almanya'daki kariyerine Mainz ile başlayan ve daha sonra B.Dortmund'a transfer olan Subotic, burada 263 maçta forma giyip 18 gol attı. Sırp stoper, Dortmund'da 2'şer kez Almanya ligi, kupa ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşayarak efsane haline geldi. Subotic geçen sezonu Union Berlin'de geçirmişti. Denizlispor daha önce kaleci Cenk, Alman orta saha Bakalorz, Boşnak Mesanovic'le Şilili milli sol kanat Sagal ve Rumen kaleci Pantilimon'a imza attırmıştı.

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