Estupinan merakı

Süper Lig'de ikinci sezonunu geçiren Denizlispor'da, Kolombiyalı golcü oyuncu Estupinan'ın geleceği merak konusu oldu. Geçen sezon yeşil-siyahlı ekipte gösterdiği başarılı performans ile dikkatleri üzerine çeken forvet Oscar Estupinan, Denizlispor ile yaptığı görüşmelerden umduğu bulamamış ve takımdan ayrılmıştı. Çaykur Rize ile görüşen ve maddi konularda yaşanan pürüz nedeniyle masadan kalkan 23 yaşındaki genç oyuncu yeniden Denizli'ye döndü. Kente gelen Estupinan ile Denizli, 1-2 gün içinde yeniden masaya oturacak. Yönetimle yapılacak görüşmelerin ardından Estupinan'ın geleceği belli olacak.

YÖNETİM SICAK BAKIYOR

Yeşil-siyahlı yönetimin de Estupinan ile anlaşmaya sıcak baktığı öğrenildi. Bu arada Subotic'in transferini yönetimin yüzde 51 oranında gelişme kaydettiği öğrenildi. Futbolcunun menajerleriyle yaşanan ödeme planı ile ilgili sorunlar giderilmeye çalışılıyor.

SEBAHATTİN ALP