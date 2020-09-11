Denizlispor’da işlem tamam

Denizlispor'da, anlaşma sağlanan Yeni Malatyaspor'dan Sakıp Aytaç ve Özer Özdemir ile sözleşme imzalandı. Yeşil-siyahlı takım, daha önce prensip anlaşmasına vardığı ve bonservisi ellerinde olan 29 yaşındaki sol bek Sakıp Aytaç ile 1 yıllık, 22 yaşındaki gurbetçi sağ bek Özer Özdemir ile 4 yıllık mukavele yaptı. İmza törenine katılan sportif direktör Burak Özsaraç, her iki futbolcunun Denizlispor'a faydalı olacaklarına inandığını belirtti. Öte yandan Subotic transferinin gerçekleşmemesi üzerine rotayı Güney Amerika'ya çeviren Horoz, Palmeriaslı 28 yaşındaki sağ bek Fabiano Leinsman'ı imzaya bekliyor.