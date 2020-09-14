Denizlispor kabus gördü

Süper Lig'de yaptığı flaş transferlerle sezona hızlı bir giriş yapmayı planlayan Denizlispor, Göztepe karşısında darmadağın oldu. Gürsel Aksel Stadı'nda Göztepe'nin karşısına çıkan yeşil-siyahlılar rakibine 5-1 yenilerek camiasına büyük şok yaşattı. Özellikle defans ve kalede büyük sıkıntılar çeken Denizlispor oynadığı futbolla da sınıfta kaldı. Yeşil-siyahlı ekiple ilk resmi maçına çıkan teknik direktör Robert Prosinecki ise maç sonunda art arda yenilen gollerle yıkıldı. Prosinecki, "Göztepe çok iyi bir maç çıkardı. İlk 3 golü rakibimize hediye ettik. İstediğimiz ve planladığımız Denizlispor'u sahaya yansıtamadık. Uzun bir aradan sonra maç oynadık" şeklinde konuştu.

DAHA İYİ OLACAĞIZ!

Prosinecki şöyle devam etti: "Bu maçtan sonra analizlerimizi yaparak, lige daha iyi konsantre olarak daha iyi bir Denizlispor izleteceğiz. Bunun için yeterli kumaşımızın ve kalitemizin olduğunu biliyoruz. 5-1'lik sonuç takım ruhu için kolay değil. Fakat bunun üstesinden gelebiliriz."

HOROZ'UN YENİLERİ KENDİNİ GÖSTEREMEDİ

Denizlispor'un sezon öncesi transfer ettiği kaleci Cenk, orta saha Bakalorz ve forvet Mesanovic Göztepe maçına on birde başlarken etkisiz görüntüleriyle hayal kırıklığı yarattı. Kaleci Cenk altyasından yetiştiği eski kulübü Göztepe'ye karşı 5 gole engel olamazken silik bir görütnü veren Boşnak golcü Mesanovic ve Alman futbolcu Bakalorz da oyundan çıktı. Sonradan oyuna giren Sagal da varlık gösteremedi. En az 3 takviye daha yapmayı planlayan yönetimin stoper, orta saha ve kanat oyuncusu almayı hedeflediği belirtildi.