17’lik Muhammed imzaladı

YUKATEL Denizlispor, 17 yaşındaki genç oyuncu Muhammed Eren Kıryolcu ile profesyonel 3 yıllık resmi sözleşme imzaladı. 2003 yılında Bursa'da doğan ve 2019 yılında Fethiye İdmanyurdu'ndan Denizlispor'un altyapısına transfer olan Kıryolcu, geçtiğimiz sezon U-17 takımında forma giydi. Sezon öncesi hazırlık kampında A takımı ile birlikte antrenmanlara çıkan orta saha oyuncusu, 3 yıllık resmi sözleşmeye imza attı.
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