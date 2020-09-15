17’lik Muhammed imzaladı

YUKATEL Denizlispor, 17 yaşındaki genç oyuncu Muhammed Eren Kıryolcu ile profesyonel 3 yıllık resmi sözleşme imzaladı. 2003 yılında Bursa'da doğan ve 2019 yılında Fethiye İdmanyurdu'ndan Denizlispor'un altyapısına transfer olan Kıryolcu, geçtiğimiz sezon U-17 takımında forma giydi. Sezon öncesi hazırlık kampında A takımı ile birlikte antrenmanlara çıkan orta saha oyuncusu, 3 yıllık resmi sözleşmeye imza attı.