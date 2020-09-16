Sakıb Aytaç; Göztepe yenilgisi ders alınacak nitelikte

Yukatel Denizlispor’un yeni sol beki Sakıb Aytaç, sabah idmanı öncesi açıklamalarda bulundu. Göztepe maçına ilişkin Aytaç konuşan, "Ben, 1-0, 2-0 mağlubiyetlerinden ziyade ders alınacak nitelikte bir skor olduğu için daha iyi olduğunu düşünüyorum" dedi.

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 2. hafta müsabakası için hazırlıklarına devam ediyor. 19 Eylül Cumartesi günü Trabzonspor'u konuk edecek olan yeşil siyahlı ekip sabah idmanı gerçekleştirdi. Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleşen idman öncesi Sakıb Aytaç basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Farklı skor ile mağlup olunan Göztepe maçına ilişkin açıklamalarda bulunan Aytaç, "Sezonun ilk maçında böyle bir skorla evimize dönmek istemezdik. Ben, 1-0, 2-0 mağlubiyetlerinden ziyade ders alınacak nitelikte bir skor olduğu için daha iyi olduğunu düşünüyorum. Şimdi hepimiz neler yapmamız gerektiğini, hatalarımızı ve eksiklerimizi daha ciddi bir şekilde görebiliriz" dedi.



"TRABZONSPOR'UN ARTI VE EKSİ YÖNLERİNİ DEĞERLENDİREREK MAÇA ÇIKACAĞIZ"

Trabzonspor'un eksikleri olduğuna dikkat çeken Aytaç, "Bu hafta Trabzonspor maçı var. Onların da birçok eksiği var. Biz bu hafta idmanlarda çok iyi çalışarak Trabzonspor'un artı ve eksi yönlerini değerlendirerek maça çıkacağız. İnşallah mutlu bir sonla tekrar lige devam ederiz. Daha ligin ilk haftaları, takımların kendi performanslarını bulmaları 5-6 haftayı buluyor. Bu yıllardır hep böyle oldu. Biz de bu süreci bir an önce aşıp, kendi performansımızı yüzde 100 göstererek, takım halinde iyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.