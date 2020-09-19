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Haberler Denizlispor Denizlispor - Trabzonspor | CANLI ANLATIM

Denizlispor - | CANLI ANLATIM

'in 2. haftasında Denizlispor sahasında 'u ağırlıyor. Atatürk Stadyumu'nda oynan ve 'ın yönettiği zorlu karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

Denizlispor - Trabzonspor | CANLI ANLATIM

19.09.2020, 14:53 Güncelleme Tarihi: 19.09.2020,16:00

Süper Lig'de ikinci hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor.

Lige kötü başlayan iki takımın müsabakasında Denizlispor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Ligin açılış haftasında Eddie Newton'ın öğrencileri Beşiktaş'a 3-1, Prosinecki'nin talebeleri ise İzmir'de Göztepe'ye 5-1 kaybetti.

Denizli Atatürk Stadyumu'ndaki Denizlispor-Trabzonspor maçı saat 16.00'da başladı ve beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanıyor. Maçı tecrübeli hakem Volkan Bayarslan yönetiyor.

DENİZLİSPOR - TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ

Denizlispor: Pantilimon, Tiago Lopes, Mustafa Yumlu, Tapia, Bakalorz, Oğuz, Bergdich, Aissati, Murawski, Recep Niyaz, Rodallega

Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Edgar, Campi, Serkan, Abdurrahim, Abdülkadir Parmak, Baker, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Afobe

FIRTINA SAKATLIKLARLA BOĞUŞUYOR

Karadeniz ekibinde, Beşiktaş maçında kırmızı kart gören yeni transfer Flavio ve sakatlıkları bulunan Trandsen, Pereira, Marlon, Hosseini, Yusuf Sarı, Kamil Ahmet Çörekçi ve Ekuban gibi oyuncuların Denizlispor karşısında forma giyemeyecek.

FIRTINA 25-8 ÖNDE

Trabzonspor ile Yukatel Denizli, bugün yapacakları maçla Süper Lig tarihinde 41. kez karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 40 karşılaşmada 25 galibiyet aldı, Ege temsilcisi 8 kez kazandı. 7 karşılaşma ise berabere bitti. Fırtına, bu maçlarda 59 gol atarken, kalesinde 31 gol gördü.

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