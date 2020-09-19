Horoz zor virajda

Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Göztepe'ye 5-1 yenilerek 2020-2021 sezonuna hayal kırıklığı ile başlayan Yukatel Denizlispor, bugün sahasında ilk maçta Beşiktaş'a 3-1 kaybeden Trabzonspor'u konuk edecek. Denizli Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçta Volkan Bayarslan düdük çalacak. Karşılaşma beIN Sports HD 1'den canlı olarak yayınlanacak. Yeşil-siyahlılarda sakat ve cezalı oyuncu bulunmazken, müsabaka korona virüs salgınına alınan tedbirler nedeniyle seyircisiz olarak oynanacak. Konuk bordo-mavili ekipte ise eksiklerin çokluğu göze çarpıyor. Beşiktaş maçında kırmızı kart gören yeni transfer Flavio'nun yanı sıra Trandsen, Pereira, Marlon, Hosseini, Yusuf Sarı, Kamil Ahmet Çörekçi ve Ekuban da sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.