Sepil’den İzmir eleştirisi geldi

Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele edecek voleybol takımı oyuncularıyla bir araya gelen Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, önemli açıklamalarda bulundu. İzmir'de bir hedef koymanın zor olduğunu belirten Sepil, "Yaptıklarınızı mücadele ile yapıyorsunuz. Şehrin dinamiklerinden yeteri kadar yardım alamıyorsunuz" diye konuştu.

PROJELER HAYATA GEÇMEDİ

Sepil, "Burada hedef koymak ve çalışmak zor. İlk başta 3 amatör branşa sahiptik, şimdi bu sayı 17'ye kadar yükseldi. 95 yıllık hayalimiz Gürsel Aksel Stadı'na kavuşurken maalesef çok önemli salonumuzu kaybettik. Bu süreçte birçok proje olsa da hiçbirini hayata geçiremedik. Bu nedenle İzmir zor diyorum. İzmir'de yıllardır desteklenmiyoruz, böyle olması da isteniyor" diyerek kenti yönetenleri eleştirdi.