Denizli'de ses yok

Süper Lig'de ilk haftayı yenilgiyle kapatan Yukatel Denizlispor ve Trabzonspor'un mücadelesinde gol sesi çıkmadı: 0-0. 5. dakikada Recep Niyaz'ın uzaktan sert şutu savunmaya çarpıp direk dibinden az farkla kornere çıktı. 20. dakikada Trabzonspor serbest vuruş kazandı. Baker'ın kullandığı serbest vuruşu kaleci Pantilimon güçlükle çıkardı. 38. dakikada topla birlikte ceza sahası içine giren Nwakaeme girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Hakem Volkan Bayarslan penaltı kararı verdi. Ardından VAR'a giderek inceleme yapan hakem Bayarslan kararı iptal etti. 51'de Nwakaeme'nin pasında ceza sahasında topuğuyla topu önüne alan ve kalecinin üzerinden aşıran Afobe'nin vuruşunu Murawski çizgiden çıkardı. 90'da Gulherme'nin pasında topla buluşan Ahmet'in ceza sahası dışından yaptığı plase vuruş kalecinin kucağında kaldı. Müsabaka 0-0'lık eşitlikle sona erdi.





PROSİNECKİ'DEN 3 DEĞİŞİKLİK

Denizlispor'da Teknik Direktör Robert Prosınecki, 5-1 kaybedilen Göztepe maçındaki 11'de 3 değişikliğe gitti. Hır vat teknik adam Trabzonspor karşısında kalede Cenk'in yerine Pantilimon'a, Musonovic'in yerine Sagal, Sacko'nun yerine Recep'e şans verdi. Yeşil siyahlıların yeni transferleri Subotic ile Nicolar Varela, lisansları yetişmediği için, karşılaşmayı tribünden izlediler.



64'TE GİRDİ 68'DE ATILDI

Denizlispor'un Malili forveti Hadi Sacko, dün karşılaşmanın 64. dakikasında Marvin Bakalorz'un yerine oyuna dahil oldu. Ancak 26. yaşındaki oyuncu peş peşe gördüğü kartlarla kendisini kenarda buldu. Hadi Sacko, önce 67. dakikada Abdulkadir Parmak'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Sacko ardından 68'de de kart görerek soyunma odasının yolunu tuttu.





TRABZON'DA SEKİZ EKSİK

Trabzonspor'da 3-1 yenildikleri Beşiktaş maçında kırmızı kart gören Flavio'nun yanı sıra sakatlıkları süren Trandsen, Pereira, Marlon, Hosseini, Ekuban, Yusuf Sarı, Kamil Ahmet Çörekçi Denizli kadrosunda yer almadılar. Ayrıca bu hafta içi transfer edilen Afobe ile Baker ise 21 kişilik Denizli kafilesinde yer aldı. Geçen hafta ilk 11'de başlayan Ekuban, Kamil Ahmet, Guilherme ve Da Silva'nın yerine, lisansları yetiştirilen son transferler Baker ve Afoben ile Edgar Miguel, Abdurrahim Dursun 11'de başladılar.



FEDE VARELA İMZALADI

Yukatel Denizlispor, anlaşma sağladığı Las Palmas forması giyen Arjantinli oyuncu Federico Nicolas Varela için imza töreni düzenledi. Haluk Ulusoy Tesisleri'ndeki imza törenine Başkan Yardımcısı Yavuz Cinkaya ve Asbaşkan Uğur Bağbaşlıoğlu katıldı. 23 yaşında, 1.74 boyundaki orta saha ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.



SEBAHATTİN ALP