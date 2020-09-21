Horoz umutlu

Süper Lig'de 5-1'lik Göztepe yenilgisinin ardından evinde Trabzonspor'la golsüz berabere kalan Yukatel Denizlispor umutlandı. Güçlü rakibi karşısında son 22 dakikayı 10 kişi oynayan yeşil-siyahlılar büyük direnç gösterdi. Pozisyonlara da giren Horoz, 2020-2021 sezonundaki ilk puanını alde etti.



PROSİNECKİ SABIR İSTEDİ

Teknik direktör Robert Prosinecki özellikle 1 kişi eksik kaldıktan sonra takımının gösterdiği mücadeleyi umut verici olarak değerlendirdi. Hırvat teknik adam, taraftar ve camiadan sabır isterken, "Geçen sezonun ikincisi ve Türkiye Kupası sahibiyle oynadık. İlk yarı sahada istedikleri Denizlispor'u gösterdik. Topa sahip olan, sürekli seçenek sunan, kenarlardan gelen ve şans bulan bir Denizlispor vardı sahada. Gol atamadık ama inanılmaz bir mücadele gösterdik. Futbolcularımı verdikleri mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Yeni futbolcular aramıza katılıyor. Biraz daha sabırlı olursak çok daha farklı ve mücadele eden bir Denizlispor göstereceğimiz aşikar. Bu takım kolay maç kaybetmeyecek. Her geçen hafta daha iyi olacağız" diye konuştu.



Yukatel Denizlispor'da sağ kanat oyuncusu Hadi Sacko, 3 dakika 34 saniye içinde iki sarı ve kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Yeşilsiyahlı taraftarlar sosyal medyada bu olayı diline dolarken, en ilginç yorumlardan birinde, "Sacko'yu yenge hemen eve çağırdığı için çıktı!" yazıldı. Hadi Sacko'nun 4 dakikada oyundan atılmasını değerlendiren teknik patron Prosinecki, "Futbolda böyle olaylar yaşanıyor. Eminim kendisi de böyle bir şeyi istemiyordur" dedi.



ÇETİN'İN GÜVENİ TAM

Yukatel Denizlispor Başkanı Ali Çetin, takıma güveninin tam olduğunu söyledi, "Camia olarak kenetlendikçe daha iyi yerlere geleceğimizden hiç şüphem yok. Teknik heyet ve futbolcularımıza teşekkür ediyor, tribünlerdeki yerlerini alamasalar da bize destek verip başarımız için dua eden taraftarlarımıza şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu. Futbolculardan Recep Niyaz, "Trabzonspor'a karşı 10 kişi alınan puan çok iyidir" derken, Oğuz Yılmaz ise, "Ayağa kalkma adına çok önemli bir puan" ifadelerini kullandı.

SEBAHATTİN ALP