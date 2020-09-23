Horoz’a müjde

Süper Lig ekiplerin-den Yukatel Deniz-lispor'un başkan yardımcısı ve basın sözcüsü Yavuz Cinka-ya, teknik heyetin raporu doğrultusunda kadroya bir veya iki takviye daha yapacaklarını bildir-di. Cinkaya, yeni trans-ferlerin uyum sürecini aştıktan sonra takımın ligde daha iyi sonuçlar alacaklarını ifade etti.

'POLİTİKA DOĞRU'

Cinkaya, şunları kaydet-ti: "Trabzonspor maçında ortaya koyduğumuz futbol ve kazanma azmimiz gelecek için umut vericiydi. Yeni trans-ferlerin takıma alışması zaman alıyor. Bunun yanı sıra idman eksiği olan oyuncularımız var. Yeni transfer-lerin takıma uyum sağlamasıyla birlikte daha iyi olacağız. Teknik heyetimizin de raporu doğrultusunda kadromuza bir veya iki takviye daha yapacağız. Muris Mesanoviç dışındaki tüm oyuncular bonservisi ile birlikte transfer edil-di. Bunun yanı sıra ileriye dönük genç oyuncuları da kadromuza dahil ediyoruz. Yönetimimizin bu transfer politikasının ne kadar önemli olduğunu sadece bu sezon değil, bundan sonraki sezonlarda göreceğiz."



'HERKESİN ORTAK PAYDASI'

Yönetim kurulu olarak kulübü layık olduğu yerlere taşımak için çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan başkan yardımcısı ve basın sözcüsü Yavuz Cinkaya, "Bir yandan idari ve mali olarak kulübümüzün güçlü bir hale gelmesinin çalışmalarını yaparken diğer yandan da sportif başarı için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Denizlispor Kulübü, 'Denizliliyim' diyen herkesin ortak paydası. Hedefe ulaşmada en büyük silahımız yönetimden futbolcusuna, çalışanından taraftarına kadar herkesin birlik beraberlik içerisinde olmasıdır" diye konuştu.



FERNANDAO BEKLENİYOR

Yukatel Denizlispor'un prensipte anlaştı-ğı Jose Fernandao transfe-ri kentte heyecan yarattı. Bir dönem Bursaspor'da oyna-yan ve Fenerbahçe'de de görev yapan, son olarak ülkesi Brezilya'da Bahia forması giyen 33 yaşındaki oyuncunun yapı-lan teklifi kabul ettiği ve bu hafta kente geleceği öğrenildi. Sam-bacı ile yıllık 800 bin Euro ücretle el sıkışıldığı konuşuluyor.

SEBAHATTİN ALP