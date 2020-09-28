Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 3. haftasında bugün sahasında Yukatel Denizlispor'la karşı karşıya geliyor. Hadi Sacko ve Fede Varela kadroya alınmadığı belirtildi. Antalyaspor-Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? İşte detaylar...
ANTALYASPOR-DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Antalyaspor'un sahasında Denizlispor'u konuk edeceği maç bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Zorlu mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Müsabakada hakem Halis Özkahya düdük çalacak.
ANTALYASPOR DENİZLİSPOR MAÇ KAFİLESİ
Yukatel Denizlispor'un, Antalya deplasman kafilesinde ise şu isimler yer alıyor, "Costel Pantilimon, Cenk Gönen, Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Neven Subotic, Tiago Lopes, Fabiano Leismann, Zakarya Bergdich, Özer Özdemir, Sakıb Aytaç, Radoslaw Murawski, Marvin Bakalorz, Ismail Aissati, Recep Niyaz, Asım Aksungur, Alihan Kalkan, Eren Kıryolcu, Angelo Sagal, Muris Mesanovic, Özgür Çek, Hugo Rodallega."
Antalyaspor - Denizlispor maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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