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Antalyaspor - Denizlispor maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor, sahasında Yukatel Denizlispor'u konuk ediyor. Futbolseverler kıyasıya mücadele ile ilgili detayları araştırıyor. Peki Antalyaspor- Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

28.09.2020, 12:30