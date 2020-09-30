Yukatel Denizlispor ile Konyaspor'un karşı karşıya geleceği müsabakanın hakemi belli oldu. 4 Ekim'de Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak olan maçı Hüseyin Göçek yönetecek.
Yukatel Denizlispor, 4 Ekim Pazar günü, Süper Lig'in 4.haftasında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Denizli Atatürk Stadı'nda, saat 13.30'da başlayacak olan karşılaşmayı Hüseyin Göçek yönetecek. Göçek'in yardımcılıklarını, Bahattin Duran, Kemal Mavi ve Murat Erdoğan üstlenecek.
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Denizlispor-Konyaspor maçını kim yönetecek? Denizlispor-Konyaspor maçının hakemi belli oldu mu? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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