Denizlispor tepetaklak

3. hafta maçında Antalyaspor'a deplasmanda tek golle mağlup olan Yukatel Denizlispor hayal kırıklığı yarattı. 2020-2021 sezonunun ilk maçında Göztepe'ye 5-1 yenilip ardından evinde Trabzonspor'la 0-0 berabere kalan yeşil-siyahlılar, Antalyaspor yenilgisiyle 1 puanda kaldı ve sondan ikinci sıraya geriledi. Denizlispor geçen sezon yaptığı sezon başlangıcından da bir hayli uzak kaldı. Horozlar, tam 9 yıl sonra yükseldiği Süper Lig'de 2019-2020 sezonun ilk 3 haftasında toplam 7 puan toplamıştı.

6. KEZ KÖTÜ BAŞLANGIÇ

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'de yer aldığı son 16 sezon içinde 6. kez lige kötü başlangıç yaptı.Yeşil-siyahlılar, ilk 3 haftalar baz alındığında 1994-1995 ve 1996-1997 sezonlarında 0 puan topladı. Bu sezon 3 haftada 1 puan toplayabilen Horozlar, 2005- 2006, 2006-2007 ve 2009-2010 sezonlarında da aynı performansı sergilemiş, 1 puanda kalmıştı. Denizlispor, 2004- 2005 sezonunda oynadığı 3 maçını da kazanarak 9 puan toplamış, Süper Lig'de en başarılı sezon başlangıcını gerçekleştirmişti.

SEBAHATTİN ALP