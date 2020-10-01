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Haberler Denizlispor Denizli’de Yumlu korkuttu

’de Yumlu korkuttu

Denizli’de Yumlu korkuttu
Giriş Tarihi: 1.10.2020

YUKATEL Denizlispor, Antalyaspor mağlubiyetinin ardından izinsiz olarak Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı. Ancak dün sabah gerçekleştirilen idmanda Mustafa Yumlu'nun sakatlığı sıkıntı yarattı. Antrenman sırasında ayak bileğine darbe alan ve yerden kalkamayan tecrübeli oyuncuya müdahale yapıldı.

PROSİNECKİ GALİBİYET İSTEDİ
YUMLU'NUN durumunun iyi olduğu belirtildi. Ayak bileğinde bağ yaralanması bulunan ve tedavisi devam eden Fede Varela ise fizyoterapistler eşliğinde antrenmanlara başladı. Teknik direktör Robert Prosinecki Konyaspor maçının da çok zor geçeceğini söyledi. Prosinecki, "Kaliteli bir takımız. Biraz zamana ihtiyacımız var. Sorunlarımızın üzerinden çalışarak gelebiliriz. Bu hafta kazanmamız gereken bir maça çıkacağız. Oyuncularımın kalitesine güveniyorum" dedi.

SEBAHATTİN ALP

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