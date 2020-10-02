Denizlispor, Konyaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Yukatel Denizlispor, hafta sonu kendi evinde oynayacağı Konyaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor. Bu sabah yaklaşık 2 saat gerçekleştirilen antrenmanda, cezası sona eren Hadi Sacko, Konyaspor maçında forma giyebilecek.



Yukatel Denizlispor, bugün sabah saatlerinde Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Robert Prosinecki gözetiminde antrenman gerçekleştirildi.

Antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Ardından taktik çalışmaları ile sona eren antrenman yaklaşık 2 saat sürdü. Maç öncesi son antrenmanını yarın gerçekleştirecek olan Denizlispor, daha sonra Haluk Ulusoy Tesisleri'nde kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak.

Cezası sona eren Hadi Sacko, Konyaspor maçında forma giyebileceği öğrenildi. Karşılaşma öncesi tüm takım korona virüs testinden geçerken, test sonuçlarının yarın kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.

İHA

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