  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Denizlispor Horoz’a para dopingi

Horoz’a para dopingi

Horoz’a para dopingi
Giriş Tarihi: 3.10.2020

Denizlispor yönetimi dün futbolcularına yaklaşık 6 milyon TL tutarında ödeme yaptığını açıkladı. Göreve geldikleri günden bu yana yoğun bir temponun içerisinde olduklarını belirten Yukatel Denizlispor Başkan Yardımcısı Yavuz Cinkaya, "Sezon başında transfer tahtamızı açabilmek için başkanımız başta olmak üzere tüm yönetim kurulu olarak imkanlarımızı seferber ederek 10 milyon TL ödeme yaptık ve transferlere başladık. Pandemi, tüm sektörler gibi futbolu da olumsuz yönde etkiledi. Ancak biz tüm olumsuzluklara rağmen, mazeret üretmeden gece gündüz çalıştık ve çalışmaya da devam ediyoruz" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Horoz’a para dopingi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA