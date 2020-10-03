Horoz’a para dopingi

Denizlispor yönetimi dün futbolcularına yaklaşık 6 milyon TL tutarında ödeme yaptığını açıkladı. Göreve geldikleri günden bu yana yoğun bir temponun içerisinde olduklarını belirten Yukatel Denizlispor Başkan Yardımcısı Yavuz Cinkaya, "Sezon başında transfer tahtamızı açabilmek için başkanımız başta olmak üzere tüm yönetim kurulu olarak imkanlarımızı seferber ederek 10 milyon TL ödeme yaptık ve transferlere başladık. Pandemi, tüm sektörler gibi futbolu da olumsuz yönde etkiledi. Ancak biz tüm olumsuzluklara rağmen, mazeret üretmeden gece gündüz çalıştık ve çalışmaya da devam ediyoruz" dedi.