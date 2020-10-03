Mert Sarıkuş profesyonel oldu

Yukatel Denizlispor altyapısında 5 yıldır forma giyen 19 yaşındaki Mert Sarıkuş ile üç yıllık mukaveleye imzalandı. Yukatel Denizlispor Altyapıdan Sorumlu Başkan Yardımcısı Tolga Erdey, "Kulüplerin ayakta kalabilmesi kendi çocuklarına sahip çıkmasıyla mümkün. Bu bilinçle artık altyapılara daha fazla önem vermeye başladık. Mert Sarıkuş'tan beklentilerimiz çok" dedi. Profesyonel olmaktan dolayı mutlu ve gururlu olduğunu kaydeden Mert Sarıkuş ise, kendisine güvenenleri mahcup etmemek için çalışacağını söyledi.