  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Denizlispor Denizlispor’un rakibi Konya

Denizlispor’un rakibi Konya

Denizlispor’un rakibi Konya
Giriş Tarihi: 4.10.2020

SÜPER Lig'de mücadele eden Yukatel Denizlispor bugün sahasında Konyaspor'u konuk edecek. Denizli Atatürk Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmada hakem Hüseyin Göçek düdük çalacak. Mücadele beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak. Yeşil-siyahlı ekipte kart cezalısı Fede Varela kritik karşılaşmada forma giyemeyecek. Cezası biten Sacko'nun takımdaki yerini alabilecek. Denizlispor'un Konyaspor önünde sahaya; Pantilimon - Leismann, Subotic, Mustafa, Sakıb, Sacko, Aissati, Bakalorz, Mesanovic, Recep Rodallega muhtemel 11'iyle çıkması bekleniyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Denizlispor’un rakibi Konya haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA