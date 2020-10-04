SÜPER Lig'de mücadele eden Yukatel Denizlispor bugün sahasında Konyaspor'u konuk edecek. Denizli Atatürk Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmada hakem Hüseyin Göçek düdük çalacak. Mücadele beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak. Yeşil-siyahlı ekipte kart cezalısı Fede Varela kritik karşılaşmada forma giyemeyecek. Cezası biten Sacko'nun takımdaki yerini alabilecek. Denizlispor'un Konyaspor önünde sahaya; Pantilimon - Leismann, Subotic, Mustafa, Sakıb, Sacko, Aissati, Bakalorz, Mesanovic, Recep Rodallega muhtemel 11'iyle çıkması bekleniyor.
Denizlispor’un rakibi Konya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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