Horoz’un keyfi yok

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 4. haftasında konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor'a diş geçiremedi, galibiyet hasreti bitmedi: 0-0. 3. dakikada Sukubic'in arapasında Shengelia, kaleci Pantilimon'la karşı karşıya çok kötü vurdu topu auta attı. 18'de Sagal'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Mustafa'nın kafa vuruşu savunmaya çarparak kornere gitti. 42'de topla buluşan Milosevic'in vuruşu savunmaya çarparak kornere çıktı. 44'te Lopes'in ceza sahası içine açtığı ortaya iyi yükselen Rodallega'nın vuruşu kaleci İbrahim'de kaldı. 45+1. dakikada Skubic'in şutunu Pantilimon uzaklaştırdı. Maçın ilk yarısı golsüz kapandı.
PANTİLİMON DEVLEŞTİ
65'te Lopes'in korner çizgisine yakın alandan açtığı ortayla buluşan Sagal'ın vuruşundan sonuç gelmedi. 86'da Cikalleshi'nin ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Pantilimon kurtardı. 89. dakikada Skubic'in sağ taraftan açtığı ortayla buluşan Musa'nın kafa vuruşunu kaleci Pantilimon kornere çeldi, mücadele başladığı gibi sona erdi: 0-0.
SEBAHATTİN ALP
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