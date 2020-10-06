Denizlispor’da Dossevi imzaladı

Süper Lig'de takviye çalışmalarını transferin son gününde de sürdüren Ege ekibi Yukatel Denizlispor, Mathieu Dossevi'yi renklerine bağladı. Son olarak Fransa'da Toulouse forması giyen 32 yaşındaki sağ kanat oyuncusu dün sabah Denizli'ye gelirken yönetimle masaya oturdu. Maddi konularda yeşil-siyahlılarla el sıkışan başarılı futbolcu sağlık kontrollerinden geçtikten sonra 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı.

BONSERVİS ÜCRETİ ÖDENMEDİ

Togo uyruklu Fransız futbolcu imza töreni sonrası yeşil-siyahlı formayı sırtına geçirerek ilk pozunu verirken Denizlispor'un başarısı için elinden geleni yapacağını belirtti. Kulubüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan futbolcunun bonservis sorununu kendisinin çözdüğü, Horoz'un herhangi bir bedel ödemeyeceği öğrenildi.

SEBAHATTİN ALP