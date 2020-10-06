  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Denizlispor Denizlispor’da Dossevi imzaladı

Denizlispor’da Dossevi imzaladı

Denizlispor’da Dossevi imzaladı
Giriş Tarihi: 6.10.2020

Süper Lig'de takviye çalışmalarını transferin son gününde de sürdüren Ege ekibi Yukatel Denizlispor, Mathieu Dossevi'yi renklerine bağladı. Son olarak Fransa'da Toulouse forması giyen 32 yaşındaki sağ kanat oyuncusu dün sabah Denizli'ye gelirken yönetimle masaya oturdu. Maddi konularda yeşil-siyahlılarla el sıkışan başarılı futbolcu sağlık kontrollerinden geçtikten sonra 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı.

BONSERVİS ÜCRETİ ÖDENMEDİ
Togo uyruklu Fransız futbolcu imza töreni sonrası yeşil-siyahlı formayı sırtına geçirerek ilk pozunu verirken Denizlispor'un başarısı için elinden geleni yapacağını belirtti. Kulubüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan futbolcunun bonservis sorununu kendisinin çözdüğü, Horoz'un herhangi bir bedel ödemeyeceği öğrenildi.

SEBAHATTİN ALP

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Denizlispor’da Dossevi imzaladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA