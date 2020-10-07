Denizlispor’da işlem tamam

YENİ sezonda korkulu rüya yaşamak istemeyen Yukatel Denizlispor, yaz transfer döneminde ince eleyip sık dokudu. Horozlar, kadrosuna 11 takviye yaptı, 9 oyuncusuyla da yollarını ayırdı. Yeşil-siyahlılar, Zeki Yavru, Tolgahan Acar, Syam Ben Youssef, Ogenyi Onazi, Olcay Şahan, Kibong Mbamba, Sedat Şahintürk, Oscar Estupinan ve Isaac Sackey'in biletini kesti. Denizlispor yönetimi, Alanya'dan kaleci Cenk Gönen, Hannover 96'dan Marvin Bakalorz, Mleda Boleslav'dan Muris Mesanovic, Pacnuca'dan Angelo Sagal, Nottingam Forest'ten Rumen kaleci Costel Pantilimon, Yeni Malatyaspor'dan Sakıb Aytaç, Özer Özdemir, Union Berlin'den Neven Subotic, Leganes'ten Fede Varela, Toulouse'den Mathieu Dossevi ve Palmerias'tan Fabiano Leismann'ğı kadrosuna katıp, yepyeni bir Horoz oluşturdu.

SEBAHATTİN ALP