Savunmaya geçer not

Süper Lig'de ilk 4 haftayı 2 mağlubiyet ve 2 beraberlikle kapatıp milli araya düşme hattında giren Yukatel Denizlispor'da başkan yardımcısı Yavuz Cinkaya savunmaya övgüler yağdırdı. İlk maçta Göztepe'den 5 gol yedikten sonra defansta iyi işler yaptıklarına değinen Cinkaya, "Gol yollarında ne kadar sıkıntı yaşadıysak savunmada da o kadar güven verdik. Bana göre çok güzel bir kadro kurduk. Eğer devreye kadar hücumda sıkıntılarımızı aşamazsak, ara dönemde yine transfer yaparız" diye konuştu.

'KALEYİ GOLE KAPATTIK'

Sezonun ilk maçında Göztepe'ye 5-1 yenilerek şaşkınlık yaratan Yukatel Denizlispor, Trabzonspor ve Konyaspor karşısında kalesini gole kapattı, Antalyaspor karşısında 1-0'lık skorla boyun eğdi. Son 3 maçta kalelerini sadece bir defa rakibe açtıklarını vurgulayan başkan yardımcısı Yavuz Cinkaya, "Süper Lig'de Denizlispor'un savunma hattını ilk 3'te görüyorum. Arada yeni transferlerimiz takıma daha fazla uyum sağla-yacak, sakat futbolcu-larımız da dönecek. Prosinecki ve eki-bine güveniyoruz. Milli maç arasın-dan sonra seri galibiyetler elde etmek istiyoruz. Aranın ardından ilk maçımızı Gençlerbirliği ile deplasmanda oynayacağız. Taraftarımız rahat olsun, bambaşka bir takım izleyecek-ler" dedi.

'KALEYİ GOLE KAPATTIK'

Sezonun ilk maçında Göztepe'ye 5-1 yenilerek şaşkınlık yaratan Yukatel Denizlispor, Trabzonspor ve Konyaspor karşısında kalesini gole kapattı, Antalyaspor karşısında 1-0'lık skorla boyun eğdi. Son 3 maçta kalelerini sadece bir defa rakibe açtıklarını vurgulayan başkan yardımcısı Yavuz Cinkaya, "Süper Lig'de Denizlispor'un savunma hattını ilk 3'te görüyorum. Arada yeni transferlerimiz takıma daha fazla uyum sağla-yacak, sakat futbolcu-larımız da dönecek. Prosinecki ve eki-bine güveniyoruz. Milli maç arasın-dan sonra seri galibiyetler elde etmek istiyoruz. Aranın ardından ilk maçımızı Gençlerbirliği ile deplasmanda oynayacağız. Taraftarımız rahat olsun, bambaşka bir takım izleyecek-ler" dedi.



PROSİNECKİ UMUT DOLU

HIRVAT teknik adam Prosinecki, "Beklentilerin altında bir performans sergilediğimizin farkındayız. Bu kadar kaliteli oyunculara sahip olup da çok üretememek güzel bir durum değil. Daha iyi işler yapacağız. Milli aranın ardından toparlanacağımızı düşünüyorum. Çalışmalarımızı daha fazla yapacağız, gelişeceğiz" dedi.



TARAFTAR İSYANDA!

SEZONA kötü başlayan Denizlispor'da, teknik patron Prosinecki'nin koltuğu sallanmaya başlarken, taraftarlar sosyal medyada Hırvat hocaya yüklendi. Sosyal medyada Prosinecki'ye yüklenen taraftarlar, Antalyaspor ve Konyaspor maçlarında 5 değişiklik hakkı varken sadece 2 değişiklik yapan Prosinecki'ye tepki gösterdi, "İki değişiklik yetmez bu takıma. Bu takım renk vermiyor ve aheng yok" denildi.

SEBAHATTİN ALP