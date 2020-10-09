Denizlispor’da değişim zamanı

Süper Lig'de ilk 4 haftada sadece 2 puan toplayıp düşme potasına yerleşen Denizlispor, yeni transferlerine güveniyor. Milli aranın ardından deplasmanda Gençlerbirliği'nin rakibi olacak Horoz'da teknik direktör Robert Prosinecki'nin Fede Varela ve Mathieu Dossevi'yi ilk 11'e monte edeceği bildirildi. Denizlispor'un İspanyol Leganes'ten transfer ettiği ancak sakatlığı nedeniyle henüz süre alamayan ofansif orta saha oyuncusu Fede Varela'nın tamamen iyileştiği öğrenildi. Prosinecki'nin gol yollarında umut bağladığı Arjantinli 10 numaranın 5'inci haftadan itibaren hazır olacağı kaydedildi.