Denizlispor’da Mesanovic göze girdi

Süper Lig'de milli aranın ardından 19 Ekim Pazartesi günü Ankara'da Gençlerbirliği ile karşılaşacak Yukatel Denizlispor'da forvet oyuncusu Muris Mesanovic ilk 11'e göz kırptı. Verilen arada deplasmanda Fraport TavAntalyaspor'la oynanan hazırlık maçında gol atan ve mücadeleci oyunuyla teknik direktör Robert Prosinecki'nin gözüne giren Boşnak golcünün ileri uçta görev alacağı kaydedildi. Muris Mesanovic, dört karşılaşmada 175 dakika sahada kaldı.

FEDE VARELA DA DÖNÜYOR

Bu sezon Göztepe ve İttifak Holding Konyaspor maçlarında sahaya ilk 11'de çıkan 30 yaşındaki futbolcu, Antalyaspor ve Trabzonspor maçlarında ise oyuna sonradan dahil olmuştu. Mlada Boleslav'dan kiralanan Mesanovic, geçen sezon Kayseri'de teknik patron Prosinecki'yle çalışmıştı. Prosinecki'nin Antalyaspor'la yapılan hazırlık maçında oynattığı orta saha oyuncusu yeni transferlerden Fede Varela'yı da beğendiği ve sakatlığını atlatan deneyimli futbolcuyu kadroya dahil edeceği bildirildi.

SEBAHATTİN ALP