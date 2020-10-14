Denizlispor bu kentin markası

DENİZLİSPOR Kulübü Başkanı Ali Çetin ve yeni yönetimi Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti. Denizli'nin en önemli markasının Denizlispor olduğunu vurgulayan başkan Zolan, "Bu takım hepimizindir" dedi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Başkan Ali Çetin ve yönetimi zor bir görev üstlenmiştir. Ama Denizlispor sizlerin sahiplenmesi ile daha da iyiye, daha da güzele gidecek. Yeni göreviniz hayırlı olsun, yolunuz açık olsun. Başarılar diliyorum" dedi.

SEBAHATTİN ALP