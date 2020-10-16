Süper Lig'de milli aranın ardından 5. hafta maçında 19 Ekim Pazartesi günü Gençlerbirliği'ne konuk olacak Yukatel Denizlispor'da sakatlık şoku yaşanıyor. Verilen arada Fraport Tav Antalyaspor'la hazırlık maçı yapan yeşilsiyahlılarda, sakatlanan Sakıb Aytaç ve Özgür Çek'ten kötü haber geldi.

İKİ OYUNCU 4 HAFTA YOK

Çekilen MR sonucunda Sakıb'ın sağ üst adalesinde, Özgür'ün ise sol arka adalesinde yırtık tespit edildi. Tedavilerine başlanan iki oyuncunun da 4'er hafta yeşil sahalardan uzak kalacaktı. Önceki İttifak Holding Konyaspor maçında kasığından sakatlanan Brezilyalı savunmacı Fabiano Leismann'ın da G.Birliği maçında forma giyemeyeceği ve 2 hafta oynayamayacağı ifade edildi.



'BİZ GÜÇLÜ BİR TAKIMIZ'

YUKATEL Denizlispor'da başkan yardımcısı Yavuz Cinkaya, Gençlerbirliği deplasmanından üç puan döneceklerini iddia etti. Bu haftadan itibaren galibiyet serilerine başlayacaklarını vurgulayan Cinkaya, "Futbolcularımızın performansı çok iyi. G. Birliği mücadelesi diriliş maçımız olacak. Biz güçlü bir takımız. Futbolcularımız çok çok iyi oyuncular. Hem biz, hem de taraftarlarımızı sevindireceğiz" dedi.



G.BİRLİĞİ'NE ŞANSI TUTUYOR

Yukatel Denizlispor, son 5 resmi maçta mağlup olmadığı Başkent ekibi Gençlerbirliği'ni gözüne kestirdi. Yeşil-siyahlılar, 2009-2010 sezonunda Süper Lig'de 6 Aralık 2009'da Ankara'da rakibine 2-0 mağlup olduktan sonra çıktığı 5 maçta rakibine karşı yenilgi yüzü görmedi Horozlar, son 3 maçta yendiği rakibini Süper Lig'in 5. haftasında mağlup edip bu sezonki ilk galibiyetini almak istiyor. 64. kez rakip olacağı Ankara ekibiyle 63 maça çıkan Denizlispor, 24 galibiyet, 16 beraberlik ve 23 mağlubiyet aldı.



DENİZLİ DE DESTEK VERDİ

HATAY'DA meydana gelen yangınlardan sonra 'Hatay'a nefes ol' kampanyası doğrultusunda belediyelerden sonra Süper Lig takımları da yeşillendirme seferberliğine katıldı. Yukatel Denizlispor Kulübü, orman yangınlardan etkilenen Hatay'a 1966 fidan göndereceğini açıkladı. Yapılan açıklama şöyle: "Biz de Yukatel Denizlispor olarak Hatay'da meydana gelen yangınlarda zarar gören ormanlarımıza yeniden nefes olmak için 1966 adet fidan bağışlıyoruz."

SEBAHATTİN ALP