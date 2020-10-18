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Haberler Denizlispor Horoz ‘BM’ gibi

Horoz ‘’ gibi

Yaz döneminde kadrosuna 8 transferi yapan yeşil-siyahlı takım, 2020-2021 sezonunda 14 yabancı hakkını kulandı. Kadroda Avrupa’dan 7, Güney Amarika’dan 4, ’dan 3 isim var.

Horoz ‘BM’ gibi
Giriş Tarihi: 18.10.2020

Yukatel Denizlispor'un, 2020-2021 sezonu kadrosu Birleşmiş Milletler (BM) gibi. Yeni sezon öncesinde yaz transfer döneminde kadrosuna 8 futbolcu dahil eden Horozlar, 2020-2021 sezonunda 14 yabancı hakkını kullanan takımlar arasında yer aldı. Kadrosundaki 6 yabancı ismi Hugo Rodallega, Hadi Sacko, Zakarya Bergdich, Radoslaw Murawski, Tiago Lopes ve Ismail Aissati'yle yola devam eden yeşil-siyahlılar, transfer döneminde kadrosuna 8 önemli yabancı oyuncuyu dahil etti. Denizlispor ara transfer döneminde yabancı futbolcu almak isterse kadrodan yabancı futbolcuları ya kiralayacak ya da satarak kontenjan açacak.

ÖNEMLİ TAKVİYELER YAPTI
Yukatel Denizlispor, transferde kaleye Rumen file bekçisi Costel Fane Pantilimon'u, defansa Sambacı Fabiano Leismann, Sırp yıldız Neven Subotic'i, orta sahaya Şilili yıldız oyuncu Angelo Nicolas Sagal Tapia, Alman Panzeri Marvin Dirk Bakalorz, Tangocu Federico Nicolas Varela Escudero, Togolu Ve Matthieu Cangni Dossevi'yi, forvet hattına da Boşnak golcü Muris Mesanovic'i takviye etti. Yeşil-siyahlı takımın kadrosunda bu sezon Avrupa'dan 7, Güney Amarika'dan 4, Afrika'dan 3 isim bulunuyor.

ÜMİT YÖNEY

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