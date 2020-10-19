Galibiyet sözü

Cumartesi yapılan idman öncesinde Başkanı Ali Çetin'in doğum gününü kutlayan yönetim kurulu üyeleri, teknik ekip ve futbolcular 3 puan sözü verdi. Tebrikleri kabul eden Başkan Çetin, futbolcu ve teknik heyete başarı dileklerinde bulunarak, "Gençlerbirliği maçı galibiyeti benim için en anlamlı hediye olacaktır. Sizlere çok güveniyorum. Pazartesi galip geleceğinize yürekten inanıyorum. Hepinize başarılar diliyorum" dedi.

GOL SİLAHI RODALLEGA

Gençlerbirliği karşısında takımını 3-5-2 formatıyla sahaya sürmesi beklenen Robert Prosinecki'nin, gol silahı olarak Hugo Rodallega ve Muris Mesanovic'i ileri uçta görevlendireceği kaydedildi. Konya maçında kasığından sakatlanan Fabiano Leismann'ın yerine ise Oğuz Yılmaz görev alacak.



41. KEZ RAKİPLER

Süper Lig'de en çok karşılaştığı 6 takımdan biri olan Gençlerbirliği ile 41. maçına çıkacak Yukatel Denizlispor, daha önce 40 müsabakada sahadan 16 galibiyet, 12 beraberlik ve 12 yenilgiyle ayrıldı. Bu maçlarda 69 gol atan yeşil-siyahlı ekip kalesinde 59 gol gördü. Tek golünü ilk hafta Göztepe deplasmanında atan yeşil-siyahlılar çıktığı 4 müsabakada kalesinde 6 gol gördü.