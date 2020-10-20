Horoz nihayet

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 5. haftasında Gençlerbirliği deplasmanında 2-1'lik zafere imza attı, ilk galibiyetiyle tanıştı. 22. dakikada Sagal'ın kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Subotic şık bir kafa vuruşu ile topu filelerle buluşturdu: 0-1.

STANCU KAÇIRDI

45+1. dakikada Recep Niyaz'ın pasında topla buluşan Rodallega, 25 metreden yaptığı vuruş ile meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-2. İlk yarı Denizlispor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. 62. dakikada Candeias'ın uzun pasında Ayite, Özer'in müdahalesi ile yerde kaldı, hakem penaltı noktasını gösterdi. 63'te atışı kullanan Stancu, topu üst direğe nişanladı, devamında topa dokunup gol yaptı ancak meşin yuvarlak paşka futbolcuya değmediği için gol geçerli sayılmadı, Denizlispor endirekt serbest vuruşla oyuna başladı. 81'de Rodallega'nın şutunu kaleci Nordfelt kornere tokatladı. 85'de Rodallega yine vurdu, meşin yuvarlak üst direkte patladı. 90. dakikada Ayite ortaladı Candeias gelişine harika vurdu: 1-2. Müsabakada başka gol olmadı, Y.Denizlispor 2-1 kazanarak bayram yaptı.



KADRODA DEĞİŞİM

YUKATEL Denizlispor'un Hırvat teknik patronu Robert Prosinecki, son oynanan Konyaspor maçı kadrosunda iki değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam, Leismann'ın yerine 11'de Yeni Malatyaspor'dan Özer Özdemir'e şans verdi. Faslı orta saha oyuncusu Ismail Aissati'yi kızağa çeken Prosinecki, Arjantinli yeni transfer Federico Nicolas Varela'yı sahaya sürdü. Yeşil-siyahlı takımda, Antalyaspor'la oynanan maçta sakatlanan Sakıb ile Özgür Çek kadroda yer almadı. Horoz'da, Konya maçı kadrosunda yer almayan Sacko yedek kulübesinde oturdu, genç oyuncu Muhammed Eren Kıryolcu ve yine yeni transferlerden Mathieu Dossevi 21 kişilik kadroda kendilerine yer buldu.