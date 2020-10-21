Aile olursak başarabiliriz

Hugo Rodallega, Gençlerbirliği maçı sonrasında iddialı konuştu: "Sezon yeni başladı." Başkent'te attığı muhteşem golle kalitesini bir kez daha gösteren Rodigol, kendisine güvenenleri mahcup etmediği için mutlu olduğunu söyledi. Rodallega, "Umarım gollerim devam eder. Kendimi takım için feda etmeye hazırım. Ben atamasam da takım arkadaşlarımın gol atmasını çok istiyorum. Gençlerbirliği maçında bana sıra geldi ve ben de golümü attım" diye konuştu.

'HOCAM HEP ARKAMDA DURDU'

'Benim için bu maç itibariyle sezon başlamıştır' diyen Kolombiyalı golcü, şöyle konuştu: "Hep beraber çalışarak, aile olursak başarıya ulaşabiliriz. Uzun zamandır gol atamadığım için stresliydim. Yönetim ve teknik direktör Prosinecki her zaman arkamda durdu. Biz kazandığımızda hocamıza da destek vermiş oluyoruz. Aile olursak ligden istediğimiz her şeyi alabiliriz."



RODİGOL SAHNEDE

DENİZLİSPOR'UN golcüsü Rodallega, gol yollarındaki sessizliğini G.Birliği karşısında bozdu. Süper Lig'deki son golünü geçen sezon 14 Mart'ta oynanan Gençlerbirliği maçında atan ve 12 maçtır fileleri sarsamayan Rodigol, yine bir Gençlerbirliği maçında şanssızlığına son verdi. 35 yaşındaki tecrübeli golcü, 5. haftada siftah yaptı.