  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Denizlispor Denizlispor’un gözü Beşiktaş maçında

’un gözü maçında

’de geçen hafta deplasmanda 2-1 kazanılan maçıyla ilk galibiyetini alan Yukatel , maçının hazırlıklarına başladı. Tesisleri'nde teknik direktör yönetimindeki antrenman yaklaşık 1 saat sürdü. İttifa Holding Konyaspor maçında sakatlanan Fabiano Leismann bireysel antrenmanlara başlarken, tedavileri devam eden , Radoslaw Murawski ve Sakıb Aytaç idmanda yer almadı.

Denizlispor’un gözü Beşiktaş maçında

21.10.2020, 16:33

Gençlerbirliği karşılaşmasında alınan 3 puan yönetimde de sevinç yarattı. Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Yavuz Cinkaya, galibiyet özlemini sonlandırdıklarını belirtti.

Cinkaya, lige kötü bir başlangıç yaptıklarını, takım olarak zor bir süreçten geçtiklerini ifade etti. Uyum sorununu atlattıklarını kaydeden Cinkaya, "Bu galibiyet yönetimimizin, futbolcularımızın, teknik heyetimizin ve hatta çalışanlarımızın emeklerinin karşılığıdır. Şimdi önümüzde Beşiktaş maçı var. Bu karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlanarak, kendi evimizde bir galibiyet serisi başlatmak istiyoruz. Daha çok çalışarak bu takımı en iyi seviyeye getireceğiz" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Denizlispor’un gözü Beşiktaş maçında haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA