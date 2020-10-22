Horoz’un gözü Kartal’da

Süper Lig'de deplasmanda 2-1 kazanılan Gençlerbirliği maçıyla ilk galibiyetini alan Yukatel Denizlispor, 26 Ekim Pazartesi günü Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak Beşiktaş maçına odaklandı. Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde bu zorlu randevuya hazırlanan yeşil-siyahlılarda, Konyaspor maçında sakatlanan Fabiano Leismann bireysel antrenmanlara başlarken, tedavileri devam eden Özgür Çek, Radoslaw Murawski ve Sakıb Aytaç idmanda yer almadı. Gençlerbirliği karşılaşmasında alınan 3 puan yönetimde de sevinç yarattı. Başkan yardımcısı ve basın sözcüsü Yavuz Cinkaya, galibiyet özlemini sonlandırdıklarını belirtti.

'EMEKLERİMİZİN KARŞILIĞINI ALDIK'

Cinkaya, lige kötü bir başlangıç yaptıklarını, takım olarak zor bir süreçten geçtiklerini ifade etti. Uyum sorununu atlattıklarını kaydeden Cinkaya, "Takım olarak zor zamanlar geçirdik. Yeni bir takım olmanın verdiği dezavantajı yaşadık. Uyum sorunu vardı. Yönetim olarak futbolcularımız ile özel olarak ilgilendik ve onlara bu maçın önemini anlattık. Kötü bir dönemi güzel bir oyunla kapattık. Bu galibiyet yönetimimizin, futbolcularımızın, teknik heyetimizin ve hatta çalışanlarımızın emeklerinin karşılığıdır. Şimdi önümüzde Beşiktaş maçı var. Bu karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlanarak, kendi evimizde kazanmak istiyoruz. Daha çok çalışarak bu takımı en iyi seviyeye getireceğiz" dedi.



RECEP: 'İLAÇ GİBİ GELDİ'

Yukatel Denizlispor'un orta sahadaki dinamosu Recep Niyaz, galibiyetten dolayı takım arkadaşlarını tebrik etti. 'Dersimize iyi çalıştık' diyen tecrübeli futbolcu, "Maçın başından sonuna kadar iyi mücadele ettik. Öncelikle elimizdekini koruyup, daha sonra yakaladığımız fırsatları gole çevirmek istiyorduk. Öyle de oldu. Çok önemli 3 puan aldık. Bu galibiyet, taraftarımız ve camiamız adına ilerisi için çok önemli. Bu sene kaliteli futbolculara sahibiz. Camiamız bizlere inansın" diye konuştu.



MUSTAFA: "ÖZGÜVEN KAZANDIK"

Yukatel Denizlispor'un tecrübeli savunma oyuncusu Mustafa Yumlu, kazanmanın önemine dikkat çekerek, "Özgüvenimizi geri kazandık. Bu bizim için çok önemliydi" dedi. Mustafa, "Şimdi geleceğe daha umutlu bakıyoruz. Diğer maçlarda pozisyonlara girmekte zorlanıyorduk. Gençlerbirliği maçında Rodallega'yı daha fazla topla buluşturmaya çalıştık. Kendi klasına yakışır çok güzel bir gol attı. Hocamız Prosinecki'ye de teşekkür ediyorum. Çok çalışıp çaba sarfediyor. Çok iyi insan. Baba, abi gibi bizle ilgileniyor. Hem oyunumuzla, hem mücadelemizle inşallah

SEBAHATTİN ALP